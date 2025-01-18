В школы Екатеринбурга поступили книги по астрологии, их срочно изымают

Из школ и детсадов Екатеринбурга изымают «Астрологическое пособие». Книги поступили перед Новым годом. Оказалось, их передали в дар представители фонда «Россиночка». В мэрии неофициально указали, что книги поступили в управление образования Ленинского района, однако, как сообщает «Ъ», представители самого фонда заверили, что дарили пособия напрямую родителям, и те остались довольны.

В книгах описывалось, что в зависимости от знака зодиака у детей могут быть различные проблемы со здоровьем. Авторы давали рекомендации, как реагировать на агрессию и критику со стороны детей, как преодолевать упрямство в зависимости от даты рождения, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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