российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 января 2025, 13:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Школьницу увезли на скорой с горнолыжного склона

Несовершеннолетняя школьница получила травмы, катаясь на сноуборде с инструктором. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. Инцидент произошел вчера вечером.

«Ребенок бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение, где девочке оказывается медицинская помощь», – сообщили в прокуратуре.

Ведомство уточняет обстоятельства происшествия. «Будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками горнолыжного комплекса требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе требований техники безопасности при обучении несовершеннолетних катанию», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,