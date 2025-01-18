Школьницу увезли на скорой с горнолыжного склона

Несовершеннолетняя школьница получила травмы, катаясь на сноуборде с инструктором. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. Инцидент произошел вчера вечером.

«Ребенок бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение, где девочке оказывается медицинская помощь», – сообщили в прокуратуре.

Ведомство уточняет обстоятельства происшествия. «Будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками горнолыжного комплекса требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе требований техники безопасности при обучении несовершеннолетних катанию», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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