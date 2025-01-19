Екатеринбуржцы устроили штурм ледового городка (ФОТО)

Главный ледовый городок Екатеринбурга сегодня работает последний день – в 22:00 территория станет недоступна для посетителей. Но горожане традиционно собрались на фестивале «Ледяной штурм»: скалолазы покорили ледовые вершины, а дети нарисовали около 60 рисунков гуашью на городке.

После 18:00 в Историческом сквере скульптуры начнут убирать.

Напомним, в этом году городок впервые перенесли в Исторический сквер с площади 1905 года, а там открыли каток. Он, в свою очередь, проработает до конца февраля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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