Рейс Екатеринбург – Казань задержали из-за атаки дронов

В аэропорту Кольцово задержали вылет рейса WZ-1069 авиакомпании Red Wings в Казань.
Как сообщает онлайн-табло аэропорта, время вылета перенесли с 08:30 на 10:15. В Казань он прибудет в 10:00 местного времени.
Федеральные СМИ сообщают, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Казани из-за атаки БПЛА.
(Дополнение): вылет рейса пренесли на 11-30.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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