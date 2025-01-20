На дублере Сибирского тракта в ДТП попал автобус (ФОТО)

Сегодня утром на дублере Сибирского тракта случилось ДТП с участием частного автобуса марки Volvo.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, водитель автобуса ехал в сторону Екатеринбурга и обнаружил что у него спущено колесо. Он решил съехать на обочину для устранения неисправности.

После ремонта водитель продолжил движение, однако не смог удержать автобус под контролем, что привело к съезду с проезжей части. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. В момент инцидента в салоне находилось 25 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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