На Урале ударят морозы

В Свердловской области на этой неделе ударят морозы. Похолодание начнется со вторника – днем столбики термометров опустятся до -11 градусов, а в ночь на среду – до -22 °C. Будет снежно.

В среду ожидается солнечная, но морозная погода, днем до -18°, ночью до -22°. В четверг чуть потеплеет, будет пасмурно, но без осадков, днем до -13°, в пятницу днем воздух прогреется до -7 °C. Такая погода сохранится все выходные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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