В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в столб (ФОТО)

Сегодня в три часа ночи на улице Металлургов в Нижнем Тагиле врезался в столб уазик «буханка».

Как сообщает областная ГАИ, 23-летний водитель получил травмы головы и множественные ссадины, однако от медицинской помощи отказался.

Водительские права молодой человек получил 4 года назад, за это время его 18 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Освидетельствование водителя показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,560 мг/л алкоголя, что свидетельствует о состоянии опьянения.

Составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за повреждение дорожного сооружения. Водитель отказался давать объяснения по факту произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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