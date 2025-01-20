За год Центр имени Тетюхина принял почти 44 тысячи пациентов

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В. В. Тетюхина в 2024 году принял 43 837 пациентов.

Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор клиники Алексей Щелкунов, это на 6,5% больше, чем в 2023 году. Лечение в условиях стационара получили 7 тысяч человек, в этом году планируется провести 8 тысяч госпитализаций. По государственным квотам прошли госпитализацию 5600 человек.

Особое внимание в клинике уделяют операциям по эндопротезированию, в прошлом году врачи центра провели 2096 операций по замене крупных суставов.

Сейчас в штате 80 врачей, многие из них приехали на Урал из других регионов. «На территории есть дом для врачей и их семей, так что нет дискомфорта при переезде, также помогаем устраивать детей в садики и школы. В прошлом году к нам пришло 10 новых врачей, из них половина – из других регионов. В ближайшее время ждем еще четырех», – добавил Щелкунов.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube