КРСУ в тысячи раз сократила займы убыточным «дочкам»

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) закончила прошлой год с прибылью, в том числе – потому, что больше не тратит деньги на погашение долгов дочерних обществ.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции гендиректор КРСУ Андрей Мисюра. «Мы прекратили практику выдачи необеспеченных займов дочерним обществам на погашение их убытков. В 2024 году размер таких займов уже сократился в 14 раз в сравнении с 2023 годом. А если сравнивать с 2022 годом – это тысячи раз», – сообщил топ-менеджер.

Мисюра также рассказал, что КРСУ второй год подряд показывает прибыль. Например, по итогам 9 месяцев 2024 года она составила 148 млн рублей. В штате корпорации и ее дочерних компаний сейчас работают 778 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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