В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил велосипедиста и скрылся (ФОТО)

Екатеринбургская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, которое случилось 20 января 2025 г. в 07:47 по адресу: ул. Шварца вблизи дома №17.

Как сообщили в ГАИ, неустановленный водитель, предположительно на автомобиле «Додж Рам», проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил велосипедиста.

30-летний мужчина с травмой головы был доставлен в лечебное учреждение.

Водитель скрылся с места ДТП, его ищут.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по сот. тел. +7(999)563-43-34, 102 или 02, а также по адресу: г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 20.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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