Новый трамвай «Львенок» будет ходить по маршруту № 15

С пятницы, 24 января, по маршруту № 15 в Екатеринбурге начнет курсировать низкопольный трамвай «Львёнок», купленный администрацией в рамках транспортной реформы.

«Модель нового поколения оснащена всем необходимым. В салоне есть система климат-контроля, камеры наблюдения, USB-разъёмы и так далее. Маломобильные категории граждан смогут воспользоваться пандусом. Как и обещал, обновление трамвайного, а также автобусного и троллейбусного парков Екатеринбурга будет продолжен», – написал в телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

Маршрут № 15 начинается от остановки «Вторчермет», потом проходит по улицам 8 Марта – Радищева – Московская – Ленина – Комсомольская и завершается на остановке «40 лет ВЛКСМ».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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