В Режевском районе начнут выращивать карпов и форель

В Режевском районе Свердловской области откроют рыбхоз по разведению форели, карпов, осетровых и сиговых рыб. Выращенную там рыбу будут поставлять в водоемы рыболовного парка «Фишпарк» в Первоуральском районе, сообщили в ДИПе.

«В регионе большой спрос на свежую рыбу, а также на комфортабельный отдых на природе. Новый проект отвечает задачам национальных проектов «Туризм и гостеприимство» и «Эффективная и конкурентная экономика», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Ранее компания выращивала форель в своем рыбхозе на Рефтинском водохранилище. Условия там позволяют разводить только один вид рыбы. Другие приходилось везти из Удмуртии. Взрослых особей выпускали в водоемы «Фишпарка», где посетители могли либо сами поймать рыбу, либо просто купить ее. По словам директора «Фишпарка» Алексея Шпилевого, в неделю парк реализует одну тонну рыбы, но спрос на нее гораздо выше.

Новый рыбхоз расположится на Глинском водохранилище и позволит компании выстроить полный цикл по выращиванию и реализации всех востребованных видов рыбы. Там построят мальковый цех и садковую линию для разведения. Благодаря этому «Фишпарк» сможет упростить логистику, снизить себестоимость рыбы и удвоить объемы ее производства.

Реж, Елена Владимирова

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