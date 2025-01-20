В УрФУ предложили ввести новый формат выпускного экзамена вместо ЕГЭ

В российских школах нужно создать новый формат выпускного экзамена, который совместит в себе практику ЕГЭ и советского образования.

Такое мнение в программе «Утренний экспресс» на «4 канале» высказала директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк. Она считает, что обычные госэкзамены старого образца лучше развивали мышление подростков.

«То, что было раньше, – было очень много хорошего. Помимо заучивания, которое сейчас идет перед ЕГЭ, очень много было связано с развитием теоретического и творческого мышления, умения решать практические задачи», – сказала директор института.

Эльвира Сыманюк добавила, что сейчас преподаватели университета около года тратят только на то, чтобы возродить в студентах желание «творческого поиска»: «Вот то, что с чем мы стали сталкиваться, когда появилось ЕГЭ, это отсутствие желания творческого поиска. Первый курс у большинства преподавателей уходил на то, чтобы возродить интерес, который свойственен вообще-то молодым людям: любознательность, стремление что-то открыть для себя».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube