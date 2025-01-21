На тюменском тракте грузовик с поднятым кузовом сшиб столб (ФОТО)

Сегодня ночью около 00:25 на 68-м км автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень недалеко от Богдановича случилось ДТП, которое на несколько часов затруднило движение транспорта.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель грузового автомобиля марки FAW двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени, не опустив кузов транспортного средства, и сшиб столб с информационной рамкой, которая упала на проезжую часть. В результате ДТП люди не пострадали.

Движение транспорта в сторону Тюмени было временно организовано по одной полосе, в 03:30 оно было восстановлено в полном объеме.

Богданович, Елена Владимирова

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