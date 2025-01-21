В ДТП погиб 25-летний водитель, пострадала его 17-летняя спутница (ФОТО)

Сегодня в 02:20 на 87-м км автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган попал в ДТП автомобиль «Лада Гранта». Водитель погиб, его пассажирка получила тяжелые травмы.

Как сообщили в областной ГАИ, 25-летний мужчина ехал со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в столб линии опоры электропередачи.

Водитель от полученных травм скончался в больнице, его пассажирка, 17-летняя девушка, госпитализирована с переломами. В момент ДТП оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель получил права 4 года назад, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался один раз.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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