Ликвидировать последствия снегопада и метели на дорогах вышла спецтехника

Вчера днем и сегодня ночью во многих районах Свердловской области прошли снегопады и метели, местами образовался гололед.

Как сообщает ДИП, для уборки снега на трассы вышли 242 комбинированные дорожные машины, 37 автомобилей с отвалом, 62 автогрейдера и 58 единиц прочей техники, использовано 7,4 тысячи кубометров пескосоляной смеси и 126 кубометров песка.

Низкий коэффициент сцепления на проезжей части регистрируют 34 автоматических метеопоста из 57. Техника продолжает приводить дороги в порядок.

Дорожники просят водителей быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасные скорость и стиль вождения.

Сообщить о неубранных участках улиц и дорог можно через платформу обратной связи, приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и через виджет «Сообщи о проблеме» во всех госпабликах региона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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