Житель Карпинска убил коллегу-водителя из-за музыки

55-летнему жителю Карпинска предъявлено обвинение в убийстве 44-летнего коллеги. Мотивом преступления послужила громкая музыка в машине.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла в ночь на 17 января 2025 года. Нетрезвый обвиняемый ехал в качестве пассажира в кабине грузового автомобиля, которым управлял его коллега. Мужчины работали в одной организации и ехали на объект для проведения работ.

По дороге водитель, чтобы придать себе бодрости, слушал громкую музыку, тогда как его напарник хотел поспать. На этой почве у них произошел конфликт. Водитель остановил машину и предложил коллеге выйти, тогда обвиняемый схватился за нож и несколько раз ударил его.

Свидетелем преступления стал еще один пассажир, который также ехал на объект. Именно он сел за руль, когда раненого водителя погрузили в кабину и поехали к расположенному неподалеку дому обходчика. Там мужчины вызвали скорую помощь и повезли раненого ей навстречу, но он скончался раньше, чем они повстречали медиков.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Когда сигнал о ножевом ранении поступил в службу скорой помощи, медики, понимая, что предстоит ехать в малолюдную местность в ночное время, попросили участкового уполномоченного территориального отдела полиции сопроводить их на данный вызов». На месте участковый установил личность подозреваемого и задержал его.

Карпинск, Елена Владимирова

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