Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла почти на 40%

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 22 тысячи свердловчан, что на 39% выше, чем неделей ранее. Более половины заболевших (55%) – дети.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в числе возбудителей доминирует риновирус. Также обнаружены риновирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы гриппа А, В, парагриппа и SARS-CoV-2.

В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 23,3%: зарегистрировано 10,3 тыс. случаев. Заболеваемость выше среднеобластного уровня в Тугулыме, ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском, Кировграде и Сысерти.

Эпидемиологи расценивают ситуацию как прогнозируемую: рост заболеваемости, который продолжится в ближайшие 3-4 недели, связан с возвращением свердловчан к рабочей и учебной деятельности после новогодних каникул, а также с более активным обращением населения за медпомощью при появлении симптомов ОРВИ. В предэпидсезон вакцинацию от гриппа прошли 64% жителей региона, что позволяет избежать широкого распространения заболевания.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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