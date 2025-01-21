Гаишники задержали пьяного водителя автобуса (ФОТО)

В Полевском сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя автобуса. Их вызвал бдительный пассажир.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, инцидент произошел 20 января в 12:15. Наряд ДПС остановил водителя рейсового автобуса «Ютонг» маршрута 145/66 «Екатеринбург- Полевской» в городе Полевском на перекрестке улиц Вершинина и Ленина.

Поскольку от водителя пахло алкоголем, ему предложили пройти проверку. Результаты показали наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 1,105 мг/л. В дежурную часть полиции позвонил один из пассажиров, который обратил внимание на подозрительный запах.

69-летний водитель заявил, что выпил в обеденное время на почве личного конфликта.

Его отстранили от управления автобусом и составили протокол по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками, а также по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В момент ЧП в автобусе находились 5 пассажиров, их оперативно пересадили на другой автобус.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства этого случая. Дополнительно ведётся проверка в отношении юридического лица, ответственного за допуск водителя к исполнению своих обязанностей.

Полевской, Елена Владимирова

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