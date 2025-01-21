В мэрии подписали постановление о концессии объектов Водоканала

Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление о передаче в концессию нескольких объектов, в том числе систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые находятся на балансе Водоканала.

В документе не указывается даже ориентировочная стоимость затрат на реконструкцию и строительство новых объектов горводопровода, равно как нет и информации о наличии проектной документации. Но как бы то ни было, это первый более-менее конкретный документ на эту тему.

Ранее в мэрии говорили, что рассматривают два варианта концессии Водоканала: полную передачу предприятия инвестору со всем имуществом или же частичную – только некоторых объектов системы водоснабжения города, требующих серьезной реконструкции или ремонтов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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