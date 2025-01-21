Количество СМИ в Екатеринбурге сократилось в 2,5 раза за десять лет

В Екатеринбурге сейчас насчитывается 427 действующих средств массовой информации, сообщили «Новому Дню» в управлении Роскомнадзора по УрФО. Среди них 207 – печатные СМИ, 144 – сетевые издания, 33 – радиостанции и 11 – телеканалы.

При этом в 2015 году в российском реестре было 1075 СМИ с адресом редакции в Екатеринбурге, то есть в 2,5 раза больше. Резкое сокращение количества медиа произошло в «ковидный» 2020 год – тогда в реестре содержались сведения о 437 СМИ с екатеринбургской пропиской.

В Свердловской области ситуация с журналистами немного другая. В 2015 году в регионе было зарегистрировано 1508 СМИ, в 2020 году – 579 СМИ, а на январь 2025 года – 787 СМИ.

Десятилетний тренд на сокращение средств массовой информации наблюдается по всей России. Специалисты отмечают, что причина кроется в развитии технологий. Крупные компании отказываются от печатных корпоративных газет в пользу внутренних онлайн-порталов для сотрудников или электронных рассылок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube