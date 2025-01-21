Сегодня начинается сказочная неделя

Согласно народному календарю, 21 января считается днем преподобного Емельяна-исповедника, жившего в девятом веке. На Руси в Емельянов день принято угощать кума с кумою, чтобы дети в семье были здоровы. Кум и кума, приходя в гости, приносили в подарок кусок мыла и полотенце, вручая их со словами: «Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника». Применять подарки следовало при первом купании ребенка.

От Емельяна-перезимника возникла на Руси поговорка «мели, Емеля, твоя неделя». Она произошла от обычая рассказывать сказки и истории в длинные зимние вечера. В народе Емельянова неделя традиционно почиталась как сказочная.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube