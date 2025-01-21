В свердловском поселке на пожаре погиб мужчина

Под Краснотурьинском в поселке Рудничный загорелась квартира на втором этаже жилого дома. В ходе тушения пожара спасатели нашли хозяина квартиры без признаков жизни.

Пожарные справились с огнем за 15 минут. Используя спасустройства, они вывели из опасного здания двух человек. На месте работали 9 огнеборцев и 3 единицы спецтехники.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожарного извещателя в доме не было. Причину трагедии устанавливают дознаватели МЧС.

Краснотурьинск, Дарья Деменева

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