Уралец получил 9,5 лет колонии за убийство из ревности

В Нижней Туре 37-летний мужчина хладнокровно расстрелял соперника, к которому ушла его жена. Уралец был признан в умышленном убийстве и приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, преступление было совершено 13 июня 2024 года в дневное время. Муж не мог смириться с тем, что его жена ушла к другому и забрала с собой маленького сына.

Вооружившись собственным охотничьим ружьем модели МР-153 12 калибра, он подкараулил оппонента у дома по улице Ильича. Дождавшись, когда тот отведет мальчика в секцию и сядет обратно в машину, ревнивец подошел к автомобилю и три раза выстрелил в упор в водителя. Пострадавший скончался на месте от проникающих огнестрельных ранений с повреждением сердца и легких.

По решению суда, убийца должен выплатить 4 миллиона рублей моральной компенсации родителям погибшего.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Нижняя Тура, Ангелина Сергеева

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