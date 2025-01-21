На Урал идут морозы и сильный ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В среду, 22 января, ожидается ветер с порывами до 22 м/с, на этот день синоптики прогнозируют крепкие морозы. Температура ночью опустится до -26 °C, а днем до -21°. На крайнем севере области вероятно похолодание до -31°.

В управлении МЧС рекомендуют жителям не прятаться от сильного ветра возле стен домов, так как с крыши и балконов могут упасть предметы. Не стоит парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов. Также следует помнить, что порывы ветра могут спровоцировать пожароопасную ситуацию, поэтому нужно быть осторожными с огнем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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