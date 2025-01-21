Уральский клирик выступил за запрет интернета для школьников

Секретарь ученого совета Екатеринбургской семинарии иеромонах Прокопий (Рудченко) выступил за то, чтобы ограничить школьникам доступ в интернет. Об этом он заявил в эфире ОТВ в ответ на вопрос ведущей о доступе в соцсети по паспорту – для тех, кто старше 14 лет.

«Может быть, это даст возможность им больше образовываться, по старинке читать бумажную литературу, больше времени уделять самообразованию, живому неподдельному общению друг с другом», – сказал он.

Отметим, доступ в соцсети в частности и в интернет вообще с авторизацией через «Госуслуги» обсуждается с 2021 года. Необходимость подтверждать личность при входе в сеть продвигают в том числе депутаты Госдумы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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