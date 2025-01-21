На семи улицах запретят парковку – для борьбы с пробками

В Екатеринбурге еще на семи участках улиц запретят парковку. Как пояснили в пресс-службе администрации города, ограничения вводят для борьбы с пробками и в целях повышения безопасности дорожного движения.

Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят на улицах:

– Народного Фронта, от Победы до Никитина, в оба направления;

– Чайковского, от Фурманова до Фрунзе;

– Айвазовского, от Щорса до Циолковского, в оба направления;

– Цвиллинга, от Циолковского до дома № 44/3 на Машинной;

– в проезде вдоль Машинной, от здания № 1 на Цвиллинга до дома № 7а/3 на Цвиллинга;

– в переулке Степном, от Белинского до дома № 45 на Чайковского, в оба направления;

– в переулке Красном, вблизи здания № 13а;

Новые знаки появятся в апреле 2025 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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