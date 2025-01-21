В новогодние каникулы Свердловскую область посетили 300 тысяч туристов

300 тысяч туристов посетили Свердловскую область в новогодние каникулы. Загрузка отелей составила рекордные 95%.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиры Тукановой, самым популярным местом остается Екатеринбург – в уральской столице побывали 120 тысяч туристов. Также, по данным департамента информаполитики, в первые недели января парк Маяковского посетили 410 тысяч человек, а ледовый городок на Плотинке – 140 тысяч.

Популярными среди туристов остаются и горнолыжные комплексы области: турпоток составил более 119 тысяч человек. В лидерах – «Уктус» и «Гора Белая».

Кроме того, были загружены почти все термальные комплексы: в них побывали более 40 тысяч человек.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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