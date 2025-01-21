Минфин заплатит сиротам сотни тысяч рублей за долгое исполнение судебных решений

Свердловский областной суд вынес решение, по которому региональный минфин должен выплатить двум девушкам-сиротам крупную сумму за то, что они долго не могли получить от государства положенное жилье. Как сообщили в пресс-службе суда, Кристина и Любовь из Алапаевска несколько лет назад через суд добились предоставления положенного им по закону жилья. Однако заселиться в квартиры им удалось только весной 2024 года. Ждать исполнения судебных решений девушкам пришлось около 8 и 9 лет соответственно.

Первый заместитель прокурора Свердловской области Александр Дуркин обратился в интересах сирот в Свердловский облсуд с исками о взыскании компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. Ответчики, областные минстрой и минфин, просили отказать во взысканиях, ссылаясь на то, что квартиры сиротам выделяют в рамках финансовых возможностей областного правительства. Отсутствие средств и большое количество очередников сказывается на скорости предоставления жилья. Суд не счел такой аргумент убедительным, исковые требования были удовлетворены частично. Свердловский областной суд взыскал со Свердловской области в лице минфина 280 000 рублей в пользу Кристины и 250 тысяч – в пользу Любови. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 1 месяца.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году представители минстроя заявили, что каждый год очередь из сирот, которые нуждаются в квартирах, увеличивается на тысячу человек.

Алапаевск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube