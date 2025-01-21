российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 января 2025, 13:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Минфин заплатит сиротам сотни тысяч рублей за долгое исполнение судебных решений

Свердловский областной суд вынес решение, по которому региональный минфин должен выплатить двум девушкам-сиротам крупную сумму за то, что они долго не могли получить от государства положенное жилье. Как сообщили в пресс-службе суда, Кристина и Любовь из Алапаевска несколько лет назад через суд добились предоставления положенного им по закону жилья. Однако заселиться в квартиры им удалось только весной 2024 года. Ждать исполнения судебных решений девушкам пришлось около 8 и 9 лет соответственно.

Первый заместитель прокурора Свердловской области Александр Дуркин обратился в интересах сирот в Свердловский облсуд с исками о взыскании компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. Ответчики, областные минстрой и минфин, просили отказать во взысканиях, ссылаясь на то, что квартиры сиротам выделяют в рамках финансовых возможностей областного правительства. Отсутствие средств и большое количество очередников сказывается на скорости предоставления жилья. Суд не счел такой аргумент убедительным, исковые требования были удовлетворены частично. Свердловский областной суд взыскал со Свердловской области в лице минфина 280 000 рублей в пользу Кристины и 250 тысяч – в пользу Любови. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 1 месяца.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году представители минстроя заявили, что каждый год очередь из сирот, которые нуждаются в квартирах, увеличивается на тысячу человек.

Алапаевск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,