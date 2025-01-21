Уральский боец поднялся на вторую строчку рейтинга UFC

Уральский боец ММА Петр Ян поднялся на вторую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Представитель екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» прежде был на одну позицию ниже, изменения произошли после последнего турнира в Лос-Анджелесе.

Возглавляет рейтинг в весе до 61 кг Шон О`Мэлли, с ним россиянин встречался в клетке на турнире UFC в октябре 2022 года, и тогда судьи раздельным решением отдали победу американцу. После, уже в 2023-м Ян встречался в Мерабом Двалишвили (сейчас № 5 рейтинга UFC в независимости от весовой категории) и уступил. Позднее выяснилось, что россиянин выходил на бой против грузина травмированным.

Но уже в 2024-м Петр прервал череду поражений, одержав победу над Сонгом Ядонгом на UFC 299 в Макао. Теперь поклонники ждут, что Петру Яну дадут возможность реванша. «Мераб, это было впечатляюще. Жду не дождусь нашего реванша», – написал он Двалишвили после того, как тот защитил титул на турнире в минувшие выходные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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