В Екатеринбурге раскрыли схему легализации незаконных мигрантов. В ней участвовали полицейские и врач

Железнодорожный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов на территории РФ.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, преступную группу организовал 52-летний иностранный гражданин из корыстных побуждений. В состав банды вошли десять человек, в том числе два сотрудника полиции и врач городской поликлиники. С сентября 2021 года по декабрь 2023 года сообщники подыскивали незаконных мигрантов и предлагали им легализоваться за денежное вознаграждение. «Клиентов» незаконно ставили на миграционный учет, организовывали им фиктивные браки и выдавали подложные медицинские документы без фактического прохождения медицинского освидетельствования. Таким образом, обвиняемые организовали незаконное пребывание на территории России не менее 54 гастарбайтеров.

Во время расследования четыре участника преступной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении них будут рассмотрены отдельно. Оставшимся шести сообщникам в зависимости от степени их участия в группе предъявлены следующие обвинения:

– по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, организованной группой, с использованием служебного положения»;

– ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ»;

– ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ»;

– пункт «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности»;

– ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог, из корыстной заинтересованности»;

– ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки»

– ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей».

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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