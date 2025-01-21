Спортсмен предложил обливать детсадовцев холодной водой на улице

В детские сады Свердловской области надо вернуть программы закаливания детей, тогда их здоровье станет существенно крепче.

Об этом заявил в программе «Свердловское Утро» на ОТВ руководитель Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов.

Спортсмен напомнил, что в советские времена детсадовцы спали на свежем воздухе, обливались холодной водой на улице и бегали зимой по снегу. Сейчас на Урале таких практик нет, зато их возрождают в соседней Тюмени.

«Мы специально изучали этот вопрос. Эта программа по закаливанию детей с младшего детсадовского возраста активно развивается в Тюменской области, у нас в Свердловской области – еще нет. Мы специально выезжали туда для обмена опытом. В детсаду дети активно занимаются, потом выходят на улицу, обливаются в любую погоду. И они активны, здоровы, не болеют», – заявил Ястребов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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