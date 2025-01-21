На Урале появился особо охраняемый природный комплекс со стоянкой эпохи энеолита

В Свердловской области появились две новых особо охраняемых природных территории. Одна из них расположена недалеко от Верхней Пышмы, вторая – в Ирбитском районе. На территории первой находится стоянка людей эпохи энеолита, сообщили в ДИПе.

«Охраняемый природный ландшафт «Вашты» образован вокруг одноименного озера в городском округе Верхняя Пышма. Его площадь составляет 26,4 гектара. На берегу озера располагается «Поселение Вашты V» – исторический объект культурного наследия, который образовался в эпоху энеолита и просуществовал до бронзового века. Там находятся еще несколько древних стоянок человека эпохи неолита. А в Ирбитском районе появился памятник ландшафтной архитектуры «Ландшафты деревни Речкалова», площадь особо охраняемой территории местного значения занимает порядка четырех гектаров», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

На новых особо охраняемых территориях встречаются редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Свердловской области, располагаются стоянки древнего человека, в том числе включенные в федеральный реестр объектов культурного наследия.

Всего на Среднем Урале находятся 538 особо охраняемых природных территорий.

Фото: газета «Родники Ирбитские», Виталия Першина, Маргарита Хусаинова

Екатеринбург, Елена Владимирова

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