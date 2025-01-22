Маленькие дети подожгли квартиру в деревянном доме и чуть не погибли (ФОТО)

Из-за шалости маленьких детей в Верхотурье загорелись квартира и крыша в 2-этажном, частично расселенном многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Мальчики 2, 4 и 6 лет успели выбежать из горящего помещения, но самый младший госпитализирован с ожогами. Родителей дома не было.

Пожарные не допустили распространения пламени на соседние квартиры. Возгорание площадью 60 кв.м. потушили 17 специалистов и 3 единицы техники.

Прокуратура Верхотурского района начала проверку инцидента. В пресс-службе ведомства рассказали, что пожар начался накануне, 21 января, около 20:00. Мать троих детей в это время отлучилась в магазин через дорогу.

Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Верхотурье, Елена Владимирова

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