На ВИЗе неизвестный водитель сбил девушку и скрылся (ФОТО)

Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП, которое случилось 21 января в 14:56 у дома № 6 по ул. Учителей.

Как сообщили в ГАИ, неустановленный водитель автомобиля «Киа Бонго», двигаясь по улице Сулимова, при повороте направо на улицу Учителей сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть справа налево. После этого водитель покинул место ДТП.

Девушка получила травму ноги самостоятельно обратилась в травмпункт № 7.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по тел.: +7(963)275-90-09, 102 или 02, а также по адресу: г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 20.

Напомним, если водитель скрылся с места происшествия, ему грозит административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от года до полутора лет либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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