В цыганском поселке выявили вспышку гепатита А

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга зарегистрировано 6 случаев гепатита А у детей. Вспышка произошла в цыганской общине, все заболевшие проживали в одном доме. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, три заболевших ребенка не имели клинических проявлений, но были контактными.

После выявления очага была проведена вакцинация детей и непривитых против гепатита А взрослых. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение. Главе цыганской общины вручено предписание о проведении профилактических мероприятий по месту проживания заболевших. За пределы домовладения распространения желтухи не произошло. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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