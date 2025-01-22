В Екатеринбурге женщин с отрицательным резусом приглашают стать донорами крови для будущих мам

В Екатеринбурге ищут редких доноров крови – женщин с отрицательным резус-фактором и антителами анти-D. Они вырабатываются во время беременности, если у малыша положительный резус.

«Если женщина пережила во время беременности подобный резус-конфликт, в ее крови формируются антитела, которые теперь смогут помочь и другим будущим мамам. Именно из плазмы крови такой женщины изготавливается лекарство, помогающее сохранить беременность, выносить и родить здорового ребенка», – пояснила главный врач станции переливания крови ФМБА в Екатеринбурге Марина Смирнова.

Донорами иммунноспецифической плазмы могут стать женщины старше 18 лет с уровнем гемоглобина 120-140 граммов на литр, весом не менее 50 килограммов, индексом массы тела от 18,5 до 40, имеющие резус-отрицательную группу крови и выявленные антиэритроцитарные антитела анти-D (с титром 1:64 и выше). Важным условием является отсутствие хронических заболеваний (инфаркт, инсульт, сахарный диабет, тромбоз и т.д.). Решение о допуске добровольца к донации принимает врач на станции переливания крови.

Процедура длится 45-50 минут, специальный аппарат из общего русла крови забирает только плазму. Сдавать ее можно один или два раза в месяц. Одной из первых стала екатеринбурженка Елена Анисимкова, у нее трое детей. «Последние две беременности мне дались нелегко. У меня отрицательный резус-фактор, а дети взяли папин положительный, и у нас произошел резус-конфликт. За время беременности у меня выработались антитела, и теперь я в качестве донора могу помочь тем, кому это очень нужно, чтоб детки были здоровыми», – рассказала Елена.

Женщин с отрицательной группой крови и выявленными антителами анти-D ждут на станции переливания крови ФМБА в Екатеринбурге по адресу: ул. Соликамская, 6. Телефон для связи: +7 (343) 322-73-48.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube