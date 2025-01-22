Грузовик сбил девушку на пешеходном переходе (ФОТО)

17-летняя девушка получила тяжелые травмы в ДТП, которое случилось сегодня в 09:48 на улице Блюхера вблизи дома № 63Г.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель мусоровоза «Вольво» сбил девушку, когда она переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу. Как пишет «КП-Урал», оба участника ДТП двигались на желтый свет. После удара пострадавшую отбросило на автомашину «Лада Гранта», ехавшую во встречном направлении.

Подростка в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 9.

Установлено, что грузовой автомашиной «Вольво» управлял 50-летний мужчина, имеющий стаж вождения 16 лет, житель Белоярского района. Мужчина пояснил, что при проезде пешеходного перехода он неожиданно увидел выбежавшую девушку. «Ладой Гранта» управлял 19-летний житель Екатеринбурга.

По факту происшествия проводится расследование.

Госавтоинспекция просит пешеходов строго соблюдать ПДД, переходить проезжую часть, убедившись в своей безопасности и строго на разрешающий сигнал светофора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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