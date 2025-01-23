Как оказать первую помощь при обморожениях: советы врачей

В Свердловской области второй день стоят морозы, местами похолодало до -36 °C. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили, что нужно делать при обморожении и как его избежать.

Как сообщает пресс-служба ведомства, признаки обморожения – онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи.

Чтобы помочь пострадавшему, в большинстве случаев достаточно согревать его на протяжении 20-30 минут. Нужно поместить части тела, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду.

Нельзя растирать обмороженные участки снегом и массировать их, это может привести к усугублению процесса.

Нельзя использовать для согревания электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь.

Если пострадавшая кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медпомощью.

Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания. Необходимо доставить пострадавшего в теплое помещение, согреть, дать подогретое сладкое питье и обратиться за медпомощью.

Лучше, конечно, до этого ситуацию не доводить, говорят врачи. Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло.

Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды. Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет термобелье из полиэстера, из полипропилена, но не из хлопка, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, как, например, одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube