Каток на площади сегодня взял выходной из-за морозов

Главный каток Екатеринбурга сегодня закрылся из-за морозов.

Билеты, приобретенные на сайте катка, можно сдать обратно либо заменить.

«По вопросам возврата и замены билетов – katok1905@yandex.ru. А трудолюбивые ледозаливщики тем временем продолжат готовить лед. Увидимся в пятницу, с хорошим настроением и теплыми шарфами», – отметили в пресс-службе катка.

Как ранее писал «Новый День», на этой неделе в Свердловской области ударили морозы. Сегодня днем температура воздуха опустится до -13 градусов. В пятницу воздух прогреется до -7 °C. Такая погода сохранится все выходные.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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