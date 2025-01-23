Число выдворенных из России иностранцев увеличилось почти вдвое

За 2024 год судебные приставы Свердловской области выдворили из страны 4249 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, по сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 1872 человека.

Чаще всего на родину отправляли граждан Таджикистана – 1627, Узбекистана – 1531, Кыргызстана – 785, Азербайджана – 117.

Также были выдворены из России по несколько граждан Сенегала, Вьетнама, Грузии, Египта, Камеруна, Конго, КНР. Все они прибыли на заработки и находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований.

Выдворения мигранты ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации. Судебные приставы оформили все необходимые документы и проводили иностранцев до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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