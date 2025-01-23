Два спектакля екатеринбургских театров номинированы на «Золотую маску»

Стал известен список номинантов на высшую театральную премию России – «Золотая маска». В нем – два спектакля, поставленных екатеринбургскими театрами.

Как сообщается на сайте премии, спектакль Свердловского театра музыкальной комедии «Баядера» выдвинут на «Золотую маску» в двух номинациях: «Лучшая оперетта» и «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова).

Спектакль «Любой ценой» Свердловского театра драмы претендует сразу на четыре награды: лучший спектакль, лучшая работа художника по свету (Тарас Михалевский), лучшая женская роль (Евгения Бурмака – Кэтрин Уинслоу) и лучшая мужская роль (Константин Шавкунов – сэр Роберт Мортон).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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