Заработав 17 долларов, екатеринбурженка лишилась 7 млн рублей

Жительница Екатеринбурга стала жертвой интернет-мошенников: 42-летнюю женщину заманили в ловушку лже-брокеры, которые сначала помогли ей заработать 17 долларов на онлайн-инвестплощадке, а после – заставили расстаться с 7 млн рублей.

Сообщение о хищении денег поступило в отдел полиции № 9 вчера. Точная сумма ущерба – 7 миллионов 123 тысячи 439 рублей.

«Еще в октябре 2024 года женщина зарегистрировала свою электронную почту на сайте инвестплатформы. Через мессенджер с ней связался неизвестный мужчина, который предложил заработать на бирже и внести небольшую сумму, чтобы увидеть, как работает инвестплощадка. Потерпевшая согласилась и через электронный кошелек на адрес платформы внесла 108 долларов США (10 477 рублей). После этого на счет заявительницы поступили первые дивиденды – 17 долларов (1 654 рублей)», – рассказали в полиции.

Убедившись, что все безопасно, женщина внесла на электронный кошелек 35 тысяч долларов (3,4 млн рублей) личных накоплений, потом еще около 25 тысяч долларов, затем оплатила страховку – еще 12 тысяч долларов. Кроме того, аферисты убедили женщину оформить кредит на 620 580 рублей, которые она тоже внесла на кошелек своего «куратора». После она перевела ему еще 205 980 рублей и 254 025 рублей. Только тогда екатеринбурженка начала подозревать, что ее обманули. Написав брокеру, она увидела, что заблокирована.

Екатеринбург, Елена Сычева

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