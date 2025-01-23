Уральского врача против его воли удерживает оператор связи

Оператор связи «Мотив» удерживает уральского врача против его воли в числе своих абонентов. Мужчина уже дважды подавал заявление другому провайдеру, дважды ездил в офис «Мотива», однако всякий раз там изобретают причину, чтобы не отпускать абонента, как того требует федеральный закон.

«Я не пользуюсь симкой «Мотива» какое-то время, но номер этот знают мои близкие, и я решил перейти в «Тинькоф-мобайл», сделал заявку, заполнил все данные, как требуется, но мне отказали – сообщили, что паспортные данные, хранящиеся у «Мотива», не совпали с теми, что я указал в заявке. Тогда я поехал в офис «Мотива», оказалось, что речь о прописке – действительно, я сменил место жительства. В общем, данные обновили. Но когда я снова подал заявку другому оператору на перенос номера, мне опять отказали – сообщили, что отказ со стороны «Мотива», – рассказал «Новому Дню» врач.

Мужчина вновь отправился в офис сотового оператора, где ему сказали, что его заявление в «Тинькоф-мобайл» составлено некорректно. При этом оно является типовым, заполняется по уже утвержденной форме, соответственно, абонент никак не может повлиять на алгоритм его заполнения.

Мужчина обратился в Роскомнадзор и Роспотребнадзор с заявлением о нарушении процедуры передачи номера со стороны «Мотива».

В пресс-службе компании «Новому Дню» пояснили, что проверили информацию и что теперь данные абонента корректны, поэтому больше не будут препятствовать переносу номера.

Екатеринбург, Елена Сычева

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