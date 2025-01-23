На Урале на 20% вырос импорт оборудования и на 30% – экспорт продукции химпрома

Несмотря на сложную внешнеполитическую и экономическую ситуацию, на Урале растет число юридических лиц, занимающихся внешней торговлей, а объем экспорта по-прежнему превышает объем импорта.

Как рассказал на пресс-конференции начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, в структуре внешнеторгового оборота экспортные операции составили 72,5%, импортные – 27,5%. В финансовом отношении по итогам 2024 года экспорт превысил импорт на 6,5 млрд долларов, число юридических лиц, торгующих с иностранными компаниями, выросло на 2%.

Основными партнерами уральских предприятий являются три государства: Китай, Узбекистан и Турция. Растет товарообмен с Азербайджаном. Несмотря на санкции, по-прежнему в десятке остаются США и некоторые страны Евросоюза – например, Франция и Италия.

В структуре импорта около 54% составляют машины, оборудование, механизмы, их доля за год увеличилась на 20%.

На экспорт идет в основном металл, черный и цветной, и изделия из него – это около 45% от всего оборота. До 30% в 2024 году увеличилась доля продукции уральской химической промышленности. «Пять лет назад этого почти не было», – отметил Фролов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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