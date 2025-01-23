На Урале потеплеет, но будет дуть сильный ветер

К концу рабочей недели крепкие морозы в Свердловской области отступят. По данным Уральского гидрометцентра, 24 января холодный барический гребень переместится в Казахстан и не будет влиять на погоду Среднего Урала. Поступление теплого воздуха с Черноморского региона смягчит погоду в регионе до близких к норме температурных показателей.

Завтра в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ночью опустится до -16 °C, при прояснении возможно похолодание до -19°. Днем будет -7…-12°. При движении теплого атмосферного фронта вероятны небольшой снег и метель. Ветер юго-западный, с порывами до 18 м/с. В ГУ МЧС региона просят жителей быть осторожными: не парковать машины возле деревьев и рекламных щитов, а также обходить шаткие строения. В Екатеринбурге завтра ночью будет -12°, днем -8° и слабый снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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