Помощь «выгоревшим» медикам, бывшим осужденным и монгольским школьникам – какие проекты выиграли конкурс ФПГ

Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2025 года. В Свердловской области победителями стали 34 проекта, они получат софинансирование на реализацию своих идей.

Самый большой грант, 14,9 млн, достался АНО «Ассоциация музыкантов Урала» Евгения Горенбурга на фестиваль «Красная строка», который в этом году должен пройти 22-24 августа в третий раз.

Самые скромные бюджеты получили центр реабилитации «Эврика» – на физкультурные мероприятия для детей с ОВЗ (499 тыс. рублей), тагильский соццентр «Яшма» – на обучение стариков, как противостоять мошенникам (416 тыс.), центр защиты животных «Мягколапка» – на проект приобщения жителей Сухого Лога к зооволонтерству (500 тыс.) и организация «К.О.Т.» – на проект против выгорания волонтеров в Первоуральске (499 тыс.).

Интересно, что против выгорания направлен еще один проект-победитель из Свердловской области, но «лечить» от этого будут медиков – грант 1,9 млн рублей получила организация «Белая трость», которая через семинары с привлечением социально активных людей с ОВЗ и профессиональных психологов поможет почти 500 врачам, фельдшерам и медсестрам справиться с синдромом эмоционального выгорания.

Фонд «София» из Первоуральска получил грант 3,9 млн на организацию работы благотворительной столовой: там смогут получать горячее питание пять раз в неделю 300 нуждающихся. Столовая появится в центре города.

Нижнетагильский фонд «Независимость» получил 4,9 млн рублей на проект поддержки и социализации бывших заключенных. БФ разработал свою программу по коррекции социального поведения и ресоциализации людей, которым будут предоставлять временное жилье, одежду, питание, профилактировать зависимости и помогать вернуться в социум.

Организация «Пеликан» получила 1,9 млн рублей на проект социально-психологической помощи семьям участников СВО – всего поддержку получат 118 человек, кроме того, 75 специалистов и волонтеров пройдут обучение, чтобы помогать представителям целевой группы.

Фонд «Идея» из Полевского получил 2,2 млн рублей на проект «Словечки к местечку» – взрослые и дети будут проводить интервью с жителями маленьких поселков и деревень, исследовать архивы, чтобы изучить устаревшие и диалектные слова, отражающие уральскую идентичность. Музей-усадьба «Крестьянское подворье» в Артях позаботится о сохранении местных семейных традиций, которым будут обучать в том числе местных жителей, а финалом проекта станет фестиваль. На проект «Забытые корни» музей получил 1,6 млн рублей.

Несколько грантов достанутся организациям, которые помогают адаптироваться людям с РАС (расстройства аутистического спектра). Так, АНО «Развитие без границ» получило грант на развитие онлайн-обучения для подростков с РАС – это творческие занятия, уроки с логопедом, коррекция с психологом и так далее. «Школа на твоем берегу» с помощью президентского гранта будет реализовывать проект «Учимся дружить», который поможет адаптации детей через совместные активности в школе и за ее пределами. В проекте примут участие 250 ребят. АНО «Вместе» также будет реализовывать инклюзивный проект – ребята с РАС будут заниматься в клубе капоэйры вместе с другими подростками.

Организация «Вместе ради жизни» получит 2,5 млн рублей на программу комплексной поддержки женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы и молочной железы.

Федерация парашютного спорта выиграла грант 4,9 млн на проект «Юность в облаках»: подростков из неблагополучных семей будут социализировать с помощью авиа- и аэротрубного спорта, перспективных сделают парашютистами, а самые способные смогут попасть в сборную.

С трудными подростками будет работать и проект «На волне» нижнетагильской организации «Город добрых людей», получившей 3,3 млн. Ребят разобьют на команды, с которыми они будут готовить к публичному показу творческие разработки – темы выберут сами.

Областной фонд поддержки молодежных инициатив выиграл грант чуть больше 3 млн рублей на проект, который поможет монгольским школьникам лучше понимать русский язык. Заявители считают, что в соседнем государстве есть тренд на изучение великого и могучего, к тому же при строительстве и вводе газопровода «Сила Сибири 2» России пригодятся русскоговорящие специалисты в Монголии.

Полный список победителей с кратким описанием каждого проекта доступен на сайте «Фонда президентских грантов».

Екатеринбург, Елена Сычева

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