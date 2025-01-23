На месте промзоны у парка Маяковского построят новый жилой квартал

В администрации Екатеринбурга утвердили проект строительства нового жилого квартала в границах переулка Базового и Сибирского тракта. Реализация плана рассчитана до 2030 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке в 18,6 гектара, где сегодня расположена промзона, возведут почти 199,5 тысячи кв. м жилья, где поселятся 6,6 тысячи екатеринбуржцев. Рядом построят детский сад на 350 мест и школу для 1,1 тысячи ребят.

Также в квартале сделают парковки на 1,4 тысячи машин, благоустроят дворы и прилегающие к домам пространства.

Проект планировки стал дополнением к инициативе 2024 года. Тогда муниципалитет одобрил план по освоению пространства в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка (по другую его сторону – ближе к ЦПКиО имени Маяковского). Там собираются возвести более 231 тысячи квадратных метров жилья и два детсада на 300 мест.

Таким образом, в несколько этапов город запустил проект по комплексному освоению почти 37 гектаров земли около главного парка Екатеринбурга. При этом кварталы будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой, заранее вписанной в планы застройщиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube