У пассажиров в Кольцово не будут отнимать пармезан и колбасу

С 20 января Россельхознадзор запретил к ввозу молочную и мясную продукцию из стран Евросоюза. Сюда относятся в том числе сыры и деликатесы вроде хамона, прошутто и салями. Ввозить их нельзя ни в багаже, ни в ручной клади. Причина – вспышка ящура в Германии. «Ведомство приостанавливает с 20 января 2025 года сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Прямого сообщения со странами ЕС у России нет уже почти три года, однако, по данным СМИ, у некоторых транзитных пассажиров московских аэропортов, прилетающих из Стамбула, досматривают багаж и ручную кладь и изымают «запрещенку».

В Екатеринбурге такой практики нет. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского управления Россельхознадзора, сотрудники ведомства проверяют пассажиров, прилетающих из стран СНГ. Чаще всего изымают мед, молочную продукцию и сыры не в заводской упаковке.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube