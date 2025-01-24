Уральцы стали в три раза чаще ездить на горнолыжные комплексы региона

В январе 2025 года уральцы в три раза чаще посещали горнолыжные комплексы своего региона, чем год назад. Такой вывод сделали аналитики «Мегафона» на основе обезличенных данных абонентов.
Топ-5 самых популярных горнолыжных курортов в Свердловской области в январе 2025 года выглядит так:
1. ГЛК «Уктус» (Екатеринбург)
2. ГК «Пильная Парк» (Первоуральск)
3. ГЛК «Гора Волчиха» (в 5 километрах от Ревды)
4. ГК «Гора Ежовая» (Кировградский городской округ)
5. «Гора Долгая» (СК «Аист», Нижний Тагил)
Больше всего посетителей на ГЛК было 3 января, когда только начались новогодние каникулы, а также 18 и 19 января (суббота и воскресенье соответственно). Напомним, в прошлом году на Урале стояли сильные морозы, которые мешали активным занятиям спортом, а в этом году зима достаточно теплая.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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