Уральцы стали в три раза чаще ездить на горнолыжные комплексы региона

В январе 2025 года уральцы в три раза чаще посещали горнолыжные комплексы своего региона, чем год назад. Такой вывод сделали аналитики «Мегафона» на основе обезличенных данных абонентов.

Топ-5 самых популярных горнолыжных курортов в Свердловской области в январе 2025 года выглядит так:

1. ГЛК «Уктус» (Екатеринбург)

2. ГК «Пильная Парк» (Первоуральск)

3. ГЛК «Гора Волчиха» (в 5 километрах от Ревды)

4. ГК «Гора Ежовая» (Кировградский городской округ)

5. «Гора Долгая» (СК «Аист», Нижний Тагил)

Больше всего посетителей на ГЛК было 3 января, когда только начались новогодние каникулы, а также 18 и 19 января (суббота и воскресенье соответственно). Напомним, в прошлом году на Урале стояли сильные морозы, которые мешали активным занятиям спортом, а в этом году зима достаточно теплая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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